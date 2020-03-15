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15 Mart 2020, Pazar
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Alanya dirildi

Alanya dirildi

Bol pozisyonlu geçen maçta Alanya, G.Antep’i ’in golüyle yenerek 5 maç sonra güldü.

Ligin bu sezon en renkli takımlarından olan , - spor'u konuk etti. 26'da temsilcisiCisse ile öne geçti ama gol öncesi 'ın elle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi. 41'de Bakasetas'ın sağdan ortasına kafayı vurdu, Günay'dan seken topu tamamladı: 1-0. 60'da G.Antep'te Kayode topu ağlara yolladı ama ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. 72'de Bakasetas'ın kornerinde Caulker ağları sarstı ama Cisse kalecinin görüş açısında olduğu için gol iptal edildi. Alanya 5 maç aradan sonra kazandı.
  1. 15.3.2020
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