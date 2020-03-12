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12 Mart 2020, Perşembe
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Erol Bulut 9’da 9 istiyor

Erol Bulut 9’da 9 istiyor

5 haftadır kazanamayan Alanya, G.Antep istiyor. , "Ligde 40 puanımız var. Kalan haftalarda alınacak 27 puan var. İnşallah galibiyetle yolumuza devam ederiz. 4-5 sakatımız var. Ama ben bahanenin arkasına sığınmıyorum. Elimizdeki futbolcularla en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu

5 haftadır kazanamayan Alanya, G.Antep istiyor. , "Ligde 40 puanımız var. Kalan haftalarda alınacak 27 puan var. İnşallah galibiyetle yolumuza devam ederiz. 4-5 sakatımız var. Ama ben bahanenin arkasına sığınmıyorum. Elimizdeki futbolcularla en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu.
  1. 12.3.2020
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