Erol Bulut 9’da 9 istiyor
Ligde 5 haftadır kazanamayan Alanya, G.Antep FK maçıyla kötü gidişatına son vermek istiyor. Teknik Direktör Erol Bulut, "Ligde 40 puanımız var. Kalan haftalarda alınacak 27 puan var. İnşallah galibiyetle yolumuza devam ederiz. 4-5 sakatımız var. Ama ben bahanenin arkasına sığınmıyorum. Elimizdeki futbolcularla en iyisini yapmaya çalışacağız" diye konuştu
- 12.3.2020
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kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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