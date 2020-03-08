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08 Mart 2020, Pazar
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Haberler Alanyaspor Erol Bulut: Etkili pozisyonları değerlendiremedik

: Etkili pozisyonları değerlendiremedik

Erol Bulut: Etkili pozisyonları değerlendiremedik

’un Teknik Direktörü , maçının ardından yaptığı açıklamada ilk yarıda buldukları pozisyonlarla maçı kazanıp, Rize’den ayrılmayı istediklerini ancak etkili oldukları pozisyonları bitiremediklerini ifade etti.

'in 25. haftasında , deplasmanda ile karşılaştı. Müsabaka her iki takımın birer golüyle sonuçlandı.

Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen yaptığı açıklamada Rizespor'un evinde iyi bir takım olduğunu analiz ettiklerini ve maçın ilk yarısında oyunu alıp bitirmek istediklerini ifade etti.

Bulut yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Rizespor evinde iyi oynayan bir takım. Maçın geneline baktığımızda ilk yarıda 3 puan alıp eve dönmemiz gerekiyordu. İkinci yarıda Rizespor'un baskılı oynayacağını biliyorduk. İkinci yarıda da etkili pozisyonlar vardı ancak değerlendiremedik. İlk yarı maçı koparabilirdik. Hiçbir bahanenin arkasında saklanmadım. Sakatlıklarımız vardı."

  1. 08.03.2020
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