Çaykur Rizespor Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Muhtemel 11'ler - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
08 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Alanyaspor Çaykur Rizespor Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Muhtemel 11'ler

maçı ne zaman? Saat kaçta? Muhtemel 11'ler

Çaykur Rizespor Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Muhtemel 11'ler

'in 25. haftasında , evinde Akdeniz temsilcisi 'u ağırlayacak. Şu anda 24 puanla 14. sırada bulunan Karadeniz ekibi, evinde alacağı galbiyetle kritik bölgeden uzaklaşmak istiyor. İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen Alanyaspor ise deplasmanda puan veya puanlar alarak bir üst sırasında bulunan Fenerbahçe'nin önüne geçerek 6. sıraya oturmak istiyor. Peki, Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

'de heyecan 25. hafta maçlarıyla devam ediyor. Karadeniz temsilcisi , evinde alacağı galibiyetle uzun süren 3 puan hasretine son vererek alt sıralardan kurtulmak isterken, deplasmanda puan veya puanlar alarak 6. sıraya yükselmenin hesaplarını yapıyor.

RİZESPOR - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Çakyur Didi Stadı'nda bugün saat 16.00'da oynanacak olan mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılığını ise Hakan Yemişken ve Samet Çiçek yapacak. beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak ve mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr de olacak.

MUHTEMEL 11'LER;

RİZESPOR: Gökhan Akkan, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Melnjak, Diomande, Oğuz Kağan Güçtekin, Sasse, Boldrin, Aminu, Skoda.

ALANYASPOR: Marafona, Onur Bulut, Welinton, Caulker, N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Siopis, Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes, Papiss Cisse.

OPTA VERİLERİ
Alanyaspor ile oynadığı beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Rizespor (2G 2B), tek yenilgisini bu sezonun ilk yarısında aldı.alamadı (1B 2M).

Süper Lig tarihinde Rizespor karşısındaki tek galibiyetini son maçta alan Alanyaspor (5-2), daha önceki dört karşılaşmanın toplamında dört gol atabilmişti (2B 2M).

Süper Lig'de dört maçtır mağlup olan Rizespor, daha uzun bir seriyi en son ligden düştüğü 2016/17 sezonunda yaşadı (5 maç).

Süper Lig'de çıktığı son üç maçı kaybeden Alanyaspor, aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki 14 karşılaşmada aldı (7G 4B).

Süper Lig'in 2019/20 sezonunda ortayla en fazla gol atan takım Alanyaspor (13). Rizespor ise (11) Kasımpaşa'nın (12) ardından bu şekilde en fazla gol yiyen ekip konumunda. Akdeniz ekibinin ilk yarıdaki maçta rakibine attığı beş golün dördü ortayla gelmişti.

Bu sezon Rizespor'un en golcü iki oyuncusundan biri olan Fernando Boldrin'in (4; Milan Skoda ile birlikte), Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Alanyaspor (3). Sezonun ilk yarısındaki maçta Rizespor'un rakibine attığı iki golü de Brezilyalı oyuncu kaydetti.

Süper Lig'e geldiği Ocak 2019'dan bu yana en fazla gol katkısı sağlayan savunma oyuncusu Dario Melnjak (7 gol & 3 asist).

Rizespor'un Süper Lig'de attığı son yedi golün beşinde Milan Skoda'nın doğrudan katkısı var (4 gol & 1 asist).

Alanyaspor'un Süper Lig'de attığı son altı golün dördüne doğrudan katkı sağlayan Papiss Cisse (3 gol & 1 asist), Rizespor'a rakip olduğu son iki maçta fileleri üç kez havalandırdı.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan stoper, Alanyaspor forması giyen Steven Caulker (4).

  1. 08.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çaykur Rizespor Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Muhtemel 11'ler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN