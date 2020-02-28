Erol Bulut: Yenilgiyi hak ettik - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Alanyaspor Erol Bulut: Yenilgiyi hak ettik

: Yenilgiyi hak ettik

Erol Bulut: Yenilgiyi hak ettik

'in 24. haftasının açılış maçında sahasında 'ı konuk etti. Mücadelede 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, 'ın 2 golüyle karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maçın ardından konuşan Alanyaspor teknik direktörü , yenilgiyi hak ettiklerini söyledi.

sahasında 'a 2-1 mağlup olarak son haftalardaki puan kayıplarına bir yenisini ekledi. Maç sonunda ekibinde karşılaşmayı değerlendirdi.

Erol Bulut: İlk yarı 1-0 öne geçsek de istediğimiz futbolu sergileyemedik. Yenilgiyi hak ettik. Maçın özeti bu. Çok basit top kayıpları yaptık. Büyük bir takıma karşı oynayıp bu basit hataları yaparsanız yenilgiye şaşırmamalısınız. Rakip galip gelmeyi hak etti. Bu takım şimdiye kadar iyi bir performans gösterdik. Bir anda bir düşüşün nedeni konsantrasyon eksikliği. İlk yarıda da aynı dönemde düşüşlerimiz oldu. İnşallah uzun sürmez. Çarşamba-Perşembe oynayacağımız kupa maçı var. Oraya hazırlanmamız lazım.

  1. 28.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Erol Bulut: Yenilgiyi hak ettik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN