Erol Bulut: Yenilgiyi hak ettik

Alanyaspor sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olarak son haftalardaki puan kayıplarına bir yenisini ekledi. Maç sonunda Akdeniz ekibinde teknik direktör Erol Bulut karşılaşmayı değerlendirdi.



Erol Bulut: İlk yarı 1-0 öne geçsek de istediğimiz futbolu sergileyemedik. Yenilgiyi hak ettik. Maçın özeti bu. Çok basit top kayıpları yaptık. Büyük bir takıma karşı oynayıp bu basit hataları yaparsanız yenilgiye şaşırmamalısınız. Rakip galip gelmeyi hak etti. Bu takım şimdiye kadar iyi bir performans gösterdik. Bir anda bir düşüşün nedeni konsantrasyon eksikliği. İlk yarıda da aynı dönemde düşüşlerimiz oldu. İnşallah uzun sürmez. Çarşamba-Perşembe oynayacağımız kupa maçı var. Oraya hazırlanmamız lazım.