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28 Şubat 2020, Cuma
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"Biz çok iyi bir takımız"

"Biz çok iyi bir takımız"

’un başarılı orta sahası , son üç karşılaşmadaki puan kayıplarının kendilerinde stres oluşturmadığını belirtti.

'un başarılı orta sahası , son üç karşılaşmadaki puan kayıplarının kendilerinde stres oluşturmadığını belirtti. 32 yaşındaki tecrübeli ön libero, "Son iki maçta aldığımız yenilgiler takımda bir öz güven kaybına neden olmadı. Hepimiz çok iyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. O anlamda çok büyük bir sıkıntı yok. karşısında kötü gidişata 'dur' demek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
  1. 28.2.2020
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