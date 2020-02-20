Papiss Cisse atıyor Alanyaspor kaybetmiyor
Süper Lig'de bu sezon sergilediği futbolla adından sıkça söz ettiren Aytemiz Alanyaspor'un golcü oyuncusu Papiss Demba Cisse, takımının üst sıralardaki mücadelesinde önemli rol oynadı. Alanyaspor, bu sezon Senegalli futbolcunun gol attığı maçlarda rakiplerine kaybetmedi.
Attığı gollerle takımının kazandığı puanlara katkısı dikkati çeken 34 yaşındaki Senegalli oyuncu, bu sezon turuncu-yeşilli formayı giydiği 20 karşılaşmada 16 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Cisse, geride kalan 22 hafta sonunda 17 gol atan Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth'ün bir gol gerisinde ikinci sırada yer aldı.
ATTIĞI GOLLER
Süper Lig'de 22 haftada topladığı 39 puanla 5. sırada yer alan Alanyaspor'un gol silahı Papiss Demba Cisse, takımının deplasmanda Hes Kablo Kayserispor (1-0), BtcTurk Yeni Malatyaspor (3-2), Gaziantep FK (1-1), Yukatel Denizlispor (5-1), Kasımpaşa (2-1), iç sahada da Kasımpaşa (4-1), Demir Grup Sivasspor (1-1), Hes Kablo Kayserispor (5-1), BtcTurk Yeni Malatyaspor (2-1) ve Fenerbahçe (1-1) ile oynadığı maçlarda birer gol attı.
Golcü futbolcu, iç sahada Fenerbahçe (3-1), Çaykur Rizespor (5-2) ve İttifak Holding Konyaspor (2-1) mücadelelerinde ise ağlara ikişer gol bıraktı.
33 PUAN ELDE ETTİ
Aytemiz Alanyaspor, bu sezon bin 669 dakika süre alan Cisse'nin gol attığı maçlarda rakiplerine yenilmeyerek 33 puan elde etti. Turuncu-yeşilliler, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet ve 3 beraberlik alıp, rakiplerine boyun eğmedi.
- 20.02.2020
- Nevzat Dindar: Galatasaray Fenerbahçe'yi yenerse Ersun Yanal kovulur
- Ali Koç: Lehimize de hatalar yapıldı
- Ali Koç: Lehimize de hakem hataları oldu
- Canlı yayında flaş sözler! "Lemina Fenerbahçe derbisinde oynayabilir"
- Efsane geri dönüyor! Kale Arkası, Hıncal Uluç ve Erman Toroğlu ile A Spor'da başlıyor!
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Papiss Cisse atıyor Alanyaspor kaybetmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.