Papiss Cisse atıyor Alanyaspor kaybetmiyor | Papiss Cisse bu sezon kaç gol attı? - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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Papiss Cisse atıyor Alanyaspor kaybetmiyor

'de bu sezon sergilediği futbolla adından sıkça söz ettiren Aytemiz 'un golcü oyuncusu , takımının üst sıralardaki mücadelesinde önemli rol oynadı. Alanyaspor, bu sezon Senegalli futbolcunun gol attığı maçlarda rakiplerine kaybetmedi.

Attığı gollerle takımının kazandığı puanlara katkısı dikkati çeken 34 yaşındaki Senegalli oyuncu, bu sezon turuncu-yeşilli formayı giydiği 20 karşılaşmada 16 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Cisse, geride kalan 22 hafta sonunda 17 gol atan 'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth'ün bir gol gerisinde ikinci sırada yer aldı.

ATTIĞI GOLLER
'de 22 haftada topladığı 39 puanla 5. sırada yer alan 'un gol silahı , takımının deplasmanda (1-0), BtcTurk (3-2), Gaziantep FK (1-1), Yukatel Denizlispor (5-1), (2-1), iç sahada da Kasımpaşa (4-1), Demir Grup Sivasspor (1-1), Hes Kablo Kayserispor (5-1), BtcTurk Yeni Malatyaspor (2-1) ve (1-1) ile oynadığı maçlarda birer gol attı.

Golcü futbolcu, iç sahada Fenerbahçe (3-1), (5-2) ve İttifak Holding Konyaspor (2-1) mücadelelerinde ise ağlara ikişer gol bıraktı.

33 PUAN ELDE ETTİ
Aytemiz Alanyaspor, bu sezon bin 669 dakika süre alan Cisse'nin gol attığı maçlarda rakiplerine yenilmeyerek 33 puan elde etti. Turuncu-yeşilliler, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet ve 3 beraberlik alıp, rakiplerine boyun eğmedi.

  1. 20.02.2020
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