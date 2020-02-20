Alanyaspor'u taşıyan uçak Sivas'a iniş yapamadı - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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'u taşıyan Sivas'a iniş yapamadı

Alanyaspor'u taşıyan uçak Sivas'a iniş yapamadı

Süper Lig'in 23. haftasında yarın Demir Grup ile karşılaşacak olan Aytemiz 'da kafileyi taşıyan sis nedeniyle Sivas'a iniş yapamadı.

Süper Lig'in 23'üncü haftasının açılış maçında Demir Grup ile yarın karşı karşıya gelecek Aytemiz 'da kafileyi taşıyan , sis nedeniyle Sivas'a inemedi. Uçak, Kayseri'ye inecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor'un uçağı da hava şartlarından dolayı Sivas'a inememiş ve kafile Kayseri'ye indikten sonra karayoluyla Sivas'a geçmişti.

SİVASSPOR'DA 3 EKSİK!

Karşılaşma öncesi Sivasspor'da 3 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Skuletic, Barış Yardımcı ve Uğur Çiftçi Alanyaspor maçında forma şansı bulamayacak. Sakatlıkları geçen Emre Kılınç ve Arouna Kone'nin ise yarın 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmeleri ve gidişata göre görev almaları bekleniyor.

ÇALIMBAY'IN ALANYA'YA ŞANSI TUTUYOR

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile rakip olduğu 4 Süper Lig maçının ikisini kazanan Sivasspor'un tecrübeli çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, geride kalan maçlardan 1 beraberlik ve 1 de mağlubiyet elde etti.

Sivasspor ile Alanyaspor arasında ligde geride kalan 5 maçta alınan skorlar şöyle:

2017-2018 SEZONU

Alanyaspor - Sivasspor: 1-1

Sivasspor - Alanyaspor: 2-2

2018-2019 SEZONU

Sivasspor - Alanyaspor: 1-0

Alanyaspor - Sivasspor: 2-0

2019-2020 SEZONU

Alanyaspor - Sivasspor: 1-1

  1. 20.02.2020
  2. Güncelleme: 20.02.2020 18:04
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