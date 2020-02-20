Alanyaspor'u taşıyan uçak Sivas'a iniş yapamadı
Süper Lig'in 23. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor'da kafileyi taşıyan uçak sis nedeniyle Sivas'a iniş yapamadı.
Süper Lig'in 23'üncü haftasının açılış maçında Demir Grup Sivasspor ile yarın karşı karşıya gelecek Aytemiz Alanyaspor'da kafileyi taşıyan uçak, sis nedeniyle Sivas'a inemedi. Uçak, Kayseri'ye inecek.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fraport TAV Antalyaspor'un uçağı da hava şartlarından dolayı Sivas'a inememiş ve kafile Kayseri'ye indikten sonra karayoluyla Sivas'a geçmişti.
SİVASSPOR'DA 3 EKSİK!
Karşılaşma öncesi Sivasspor'da 3 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Skuletic, Barış Yardımcı ve Uğur Çiftçi Alanyaspor maçında forma şansı bulamayacak. Sakatlıkları geçen Emre Kılınç ve Arouna Kone'nin ise yarın 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmeleri ve gidişata göre görev almaları bekleniyor.
ÇALIMBAY'IN ALANYA'YA ŞANSI TUTUYOR
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ile rakip olduğu 4 Süper Lig maçının ikisini kazanan Sivasspor'un tecrübeli çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, geride kalan maçlardan 1 beraberlik ve 1 de mağlubiyet elde etti.
Sivasspor ile Alanyaspor arasında ligde geride kalan 5 maçta alınan skorlar şöyle:
2017-2018 SEZONU
Alanyaspor - Sivasspor: 1-1
Sivasspor - Alanyaspor: 2-2
2018-2019 SEZONU
Sivasspor - Alanyaspor: 1-0
Alanyaspor - Sivasspor: 2-0
2019-2020 SEZONU
Alanyaspor - Sivasspor: 1-1
- 20.02.2020
- Güncelleme: 20.02.2020 18:04
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Alanyaspor'u taşıyan uçak Sivas'a iniş yapamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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