CANLI | Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği
Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Ankara ekibi Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Bu kritik maç öncesi Akdeniz temsilcisi topladığı 39 puanla ligde 4. sırada yer alırken, konuk takım Gençlerbirliği ise 21 puanla 13. sırada bulunuyor. Galatasaray'la aynı puanı olan Alanyaspor bu maçta rakibini yenerek zirve iddiasını sürdürmek isterken, Gençlerbirliği ise kazanarak rahatlamanın planlarını yapıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...
Süper Lig'de haftalar ilerledikçe heyecan dozu bir kat daha artıyor. Ligde özellikle zirve yarışında bulunan takımların maçları nefes kesiyor. Heyecan 22. hafta maçlarıyla devam ederken günün ilk karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Aytemiz Alanyaspor topladığı 39 puanla 4. sırada yer alıyor. Konuk takım Gençlerbirliği ise 21 puanla 13. sırada...
MAÇIN 11'LERİ
Alanyaspor: Marafona, Onur, Welinton, Caulker, Kaan, Musa, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Toure, Halil İbrahim, Yasin, Baiano, Candeias, Sessegnon, Sefa, Stancu
ALANYASPOR GALATASARAY'I ELEDİ
Aytemiz Alanyaspor hafta içi Galatasaray'la Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçı oynadı. İlk maçta 2-0 galip gelen Akdeniz temsilcisi, rövanşta 3-1 mağlup olmasına rağmen yarı finale yükselen taraf oldu.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDE STANCU DÖNDÜ
Başkent temsilcisinde sakatlıkları bulunan Floyd Ayite, Pierre-Yves Polomat ve Arda Kızıldağ, Aytemiz Alanyaspor'a karşı görev yapamayacak. Sakatlığı geçen Rumen golcü Bogdan Stancu ise karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
MAÇLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER (OPTA)
*Süper Lig tarihinde Gençlerbirliği ile oynadığı beş maçı da kaybetmeyen Alanyaspor (3G 2B), rakibini konuk ettiği iki karşılaşmayı da kazandı.
*Gençlerbirliği'nin Süper Lig tarihinde mağlup edemeden en fazla karşılaştığı rakibi Alanyaspor (2B 3M).
*Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen Alanyaspor (1B), son üç karşılaşmada rakiplerine puan vermedi.
*Süper Lig'de çıktığı son dört deplasmandan puan alamayan Gençlerbirliği, sezonun ilk altı dış saha karşılaşmasından 8 puan çıkarmıştı (2G 2B 2M).
*Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım Alanyaspor (11). Ligde şu ana kadar kafayla Gençlerbirliği'nden (7) daha fazla gol yiyen tek ekip ise Ankaragücü (9).
*Süper Lig'in 2019/20 sezonunda gole sebep olan hata yapmayan tek takım olan Alanyaspor, aynı zamanda rakiplerin yaptığı hatalar sonucu en fazla gol bulan iki ekipten biri (7; Gaziantep FK ile birlikte).
*Süper Lig'in ilk 21 hafasında öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım Gençlerbirliği (15). Alanyaspor ise skor avantajını yakaladığı 13 maçta mağlubiyet almadı (11G 2B).
*Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol sevinci yaşayan iki isimden biri olan Alanyaspor forveti Papiss Cisse (16; Alexander Sörloth ile birlikte), aynı zamanda yaptığı gol katkısıyla takımına en fazla puan kazandıran oyuncu konumunda (17 puan; 16 gol & 1 asist).
*Süper Lig'in 2019/20 sezonunda Gençlerbirliği formasıyla en fazla gol pası veren oyuncu olan Daniel Candeias (4), bu asistlerin tamamını deplasmanda yaptı.
*Süper Lig kariyerinde Alanyaspor'a konuk olduğu ilk iki maçı gol yemeden kazanan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, daha sonraki iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı.
- 16.02.2020
- Güncelleme: 16.02.2020 13:31
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emin gec bile kaldk.seve seve
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Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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