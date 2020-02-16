CANLI | Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği

Süper Lig'de haftalar ilerledikçe heyecan dozu bir kat daha artıyor. Ligde özellikle zirve yarışında bulunan takımların maçları nefes kesiyor. Heyecan 22. hafta maçlarıyla devam ederken günün ilk karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Aytemiz Alanyaspor topladığı 39 puanla 4. sırada yer alıyor. Konuk takım Gençlerbirliği ise 21 puanla 13. sırada...

MAÇIN 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Onur, Welinton, Caulker, Kaan, Musa, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Toure, Halil İbrahim, Yasin, Baiano, Candeias, Sessegnon, Sefa, Stancu

ALANYASPOR GALATASARAY'I ELEDİ

Aytemiz Alanyaspor hafta içi Galatasaray'la Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçı oynadı. İlk maçta 2-0 galip gelen Akdeniz temsilcisi, rövanşta 3-1 mağlup olmasına rağmen yarı finale yükselen taraf oldu.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE STANCU DÖNDÜ

Başkent temsilcisinde sakatlıkları bulunan Floyd Ayite, Pierre-Yves Polomat ve Arda Kızıldağ, Aytemiz Alanyaspor'a karşı görev yapamayacak. Sakatlığı geçen Rumen golcü Bogdan Stancu ise karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

MAÇLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER (OPTA)

*Süper Lig tarihinde Gençlerbirliği ile oynadığı beş maçı da kaybetmeyen Alanyaspor (3G 2B), rakibini konuk ettiği iki karşılaşmayı da kazandı.

*Gençlerbirliği'nin Süper Lig tarihinde mağlup edemeden en fazla karşılaştığı rakibi Alanyaspor (2B 3M).

*Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen Alanyaspor (1B), son üç karşılaşmada rakiplerine puan vermedi.

*Süper Lig'de çıktığı son dört deplasmandan puan alamayan Gençlerbirliği, sezonun ilk altı dış saha karşılaşmasından 8 puan çıkarmıştı (2G 2B 2M).

*Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım Alanyaspor (11). Ligde şu ana kadar kafayla Gençlerbirliği'nden (7) daha fazla gol yiyen tek ekip ise Ankaragücü (9).

*Süper Lig'in 2019/20 sezonunda gole sebep olan hata yapmayan tek takım olan Alanyaspor, aynı zamanda rakiplerin yaptığı hatalar sonucu en fazla gol bulan iki ekipten biri (7; Gaziantep FK ile birlikte).

*Süper Lig'in ilk 21 hafasında öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım Gençlerbirliği (15). Alanyaspor ise skor avantajını yakaladığı 13 maçta mağlubiyet almadı (11G 2B).

*Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol sevinci yaşayan iki isimden biri olan Alanyaspor forveti Papiss Cisse (16; Alexander Sörloth ile birlikte), aynı zamanda yaptığı gol katkısıyla takımına en fazla puan kazandıran oyuncu konumunda (17 puan; 16 gol & 1 asist).

*Süper Lig'in 2019/20 sezonunda Gençlerbirliği formasıyla en fazla gol pası veren oyuncu olan Daniel Candeias (4), bu asistlerin tamamını deplasmanda yaptı.

*Süper Lig kariyerinde Alanyaspor'a konuk olduğu ilk iki maçı gol yemeden kazanan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, daha sonraki iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı.