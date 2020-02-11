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11 Şubat 2020, Salı
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Aytemiz yenilmezlik serisini sürdürüyor!

Aytemiz Alanyaspor yenilmezlik serisini sürdürüyor!

Süper Lig'de bu sezon başarılı bir grafik çizen Aytemiz , son olarak beraberliğiyle birlikte yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

'in ilk 21 haftasında aldığı sonuçlarla zirve yarışına ortak olan Aytemiz , son 7 lig maçında rakipleri karşısında mağlubiyet yüzü görmedi. En son ligin 14'üncü haftasında deplasmanda oynanan maçını 1-0 kaybeden Alanyaspor, ardından hızlı bir yükselişe geçti. Bu sezon sadece 4 mağlubiyeti bulunan turuncu yeşilli takım, yenilmezlik serisine 15'inci haftada evinde Fraport TAV ile oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı maçla başladı. Ardından Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 5-1 mağlup eden Alanyaspor, ilk devrenin son maçında İttifak Holding Konyaspor'u evinde 2-1'lik skorla geçti

İkinci yarıya da hızlı başlayan temsilcisi, evinde Hes Kablo Kayserispor'u 5-1'lik net skorla yendi, ardından deplasmanda 'yı 2-1'lik skorla devirdi. Sonraki hafta evinde 'i teknik direktörlüğe getiren BtcTurk 'u ağırlayan Alanyaspor, rakibini 2-1 mağlup etti. Geçen Cumartesi günü ligdeki 21'inci hafta maçında 'da ile karşılaşan Alanyaspor 1-1'lik skorla sahadan ayrıldı. 'un öğrencileri, bu beraberlikle ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

KUPADA RAKİP GALATASARAY

Turuncu yeşilli takım ilk maçında 2-0 yendiği Galatasaray ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını da sürdürüyor. Lig maçının ardından Alanya'ya dönmeyen Akdeniz temsilcisi, kupa maçı hazırlıklarını İstanbul'da yapıyor.

  1. 11.02.2020
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