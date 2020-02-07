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07 Şubat 2020, Cuma
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Hedef 3 puan

Hedef 3 puan

 G.Saray'ı yenen , gözünü 'de F.Bahçe maçına çevirdi.

G.Saray'ı yenen , gözünü 'de F.Bahçe maçına çevirdi. Ligde 5'te 5 yapan Erol Bulut'un öğrencileri, güçlü rakipleri karşısında da bu seriyi devam ettirmek istiyor.

  1. 7.2.2020
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