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04 Şubat 2020, Salı
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Alanya gaza bastı

Alanya gaza bastı

  engelini 2-1'le geçen Alanya, 5'te 5 yaparak yeniden zirveye ortak oldu.

engelini 2-1'le geçen Alanya, 5'te 5 yaparak yeniden zirveye ortak oldu. 16. haftada deplasmandaki 5-1'lik galibiyetiyle kazanma serisine başlayan ekibi, 'ın 3 puan gerisinde 38 puanla 4. sıraya çıktı. Bu başarıda Senegalli golcü Cisse'nin payı çok büyük. 34 yaşındaki golcü, Malatya karşısında 1 gol, 1 asistle oynarken, son 5 maçta 6 kez ağları havalandırmayı başardı. Bu hafta 'de F.Bahçe önünde ter dökecek Erol Bulut'un öğrencileri, şampiyonluğun güçlü adayı rakibinden de puan almanın planlarını yapıyor.
  1. 4.2.2020
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