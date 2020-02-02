Süper Lig'in 20. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Alanyaspor'da N'Sakala şoku yaşanıyor. Savunmadaki son adam olarak, rakibine faul yaparak direkt kırmızı kart gören Alanyasporlu N'Sakala, 1 maç ceza alması halinde, cezasını hafta içinde Galatasaray'a karşı çekecek.

Ancak Kongolu oyuncu, 2 maç ceza alması halinde Fenerbahçe maçında da forma giyemeyerek iki önemli karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.