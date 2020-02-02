Alanyaspor'da N'Sakala şoku!
Süper Lig'in 20. haftasında BtcTürk Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Alanyaspor'da N'Skala şoku yaşanıyor... Akdeniz ekibinin 29 yaşındaki oyuncusu mücadelenin 60. dakikasında kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Süper Lig'in 20. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Alanyaspor'da N'Sakala şoku yaşanıyor. Savunmadaki son adam olarak, rakibine faul yaparak direkt kırmızı kart gören Alanyasporlu N'Sakala, 1 maç ceza alması halinde, cezasını hafta içinde Galatasaray'a karşı çekecek.
Ancak Kongolu oyuncu, 2 maç ceza alması halinde Fenerbahçe maçında da forma giyemeyerek iki önemli karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.
- 02.02.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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