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02 Şubat 2020, Pazar
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'da N'Sakala şoku!

Alanyaspor'da N'Sakala şoku!

'in 20. haftasında BtcTürk ile karşılaşan 'da N'Skala şoku yaşanıyor... ekibinin 29 yaşındaki oyuncusu mücadelenin 60. dakikasında kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

'in 20. haftasında ile karşılaşan 'da N'Sakala şoku yaşanıyor. Savunmadaki son adam olarak, rakibine faul yaparak direkt gören Alanyasporlu N'Sakala, 1 maç ceza alması halinde, cezasını hafta içinde 'a karşı çekecek.

Ancak Kongolu oyuncu, 2 maç ceza alması halinde maçında da forma giyemeyerek iki önemli karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

  1. 02.02.2020
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