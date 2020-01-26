Alanya coştu
Son üç maçını kazanan Güney ekibi, Kasımpaşa’yı da Salih ve Cisse’yle geçti. 4’te 4 yaparak 35 puana çıktı.
EROL BULUT ÇOK MUTLU
Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, üst üste 4. kez kazandıklarını hatırlatarak, "Bu seri galibiyetler takım için de moral unsuru oluyor. İyi bir oyun ortaya koyduk. Sürdürmek için çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.
KASIMPAŞA SİL BAŞTAN
Transfer döneminin hareketli ekiplerinden Kasımpaşa'nın, kadrosuna kattığı 6 isim Alanya karşısında 11'de başladı. Teknik sorumlu Erkan Çoker, Trpan, Sarlija, Brecka, Haddadi, Ndongala ve Tarkan'a forma şansı verdi.
- 26.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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