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26 Ocak 2020, Pazar
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Alanya coştu

Alanya coştu

Son üç maçını kazanan Güney ekibi, ’yı da Salih ve ’yle geçti. 4’te 4 yaparak 35 puana çıktı.

'in flaş ekiplerinden , deplasmanında üst üste 4. galibiyetini aldı. 34'te Bakasetas'ın kornerinde penaltı noktası civarında iyi yükselen Caulker'ın indirdiği topu altıpasta tamamlayan , meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1. Devre, bu golle Alanya'nın üstünlüğünde geçildi. 64'te Wellinton'ın, Sarlija'ya yaptığı müdahaleye penaltı kararı geldi. Topun başına gelen Quaresma, durumu eşitledi: 1-1. 73'te Bakasetas'ın içeri çevirdiği topu Caulker aşırdı. Arka direkte düzgür vuran durumu 2-1 yaptı. 90'da Paşa'da Hajradinovic kırmızı gördü. Bu sonuçla 4'te 4 yapan Alanya, 35 puana yükseldi.

EROL BULUT ÇOK MUTLU
Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, üst üste 4. kez kazandıklarını hatırlatarak, "Bu seri galibiyetler takım için de moral unsuru oluyor. İyi bir oyun ortaya koyduk. Sürdürmek için çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.

KASIMPAŞA SİL BAŞTAN
döneminin hareketli ekiplerinden Kasımpaşa'nın, kadrosuna kattığı 6 isim Alanya karşısında 11'de başladı. Teknik sorumlu Erkan Çoker, Trpan, Sarlija, Brecka, Haddadi, Ndongala ve 'a forma şansı verdi.
  1. 26.1.2020
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