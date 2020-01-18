CANLI | Alanyaspor - Kayserispor

Alanyaspor ve Kayserispor, Süper Lig'in 18. haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Alanyaspor, son haftalarda yakaladığı çıkışı daha da yukarı çekmek istiyor. Kayserispor ise kabus gibi geçen ilk yarının ardından ligde kalmak için yeniden başlangıç yapmanın peşinde.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 14:00'te başlayan mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanıyor. Öte yandan 18 Ocak Cumartesi günü oynanacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetiyor.

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İLK 11'LER;

ALANYASPOR: Marafona, N'Sakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Siopis, Salih, Efecan, Bakasetas, Campos, Cisse

KAYSERİSPOR: İsmail, Mert, Rienstra, Yasir, Kvrzic, Situm, Hasan Hüseyin, Aksel, Dja Djedje, Enver Cenk, Mesanovic

SAKATLIK DURUMU

Alanyaspor'da Lokman ve Juanfran sakat, Welinton ise cezası nedeniyle oynamayacak. Kayserispor'da ise Alpay ve Levent'in sakatlıkları bulunuyor.

KAYSERİ'DA TOPLU İMZA ŞOV

Kayserispor, yeni transferleri için toplu imza töreni düzenledi. Kulüp tesislerindeki törene, Başkan Berna Gözbaşı ve yöneticiler de katıldı. Törende, Zoran Kvrzic, Mario Situm ve Oğuzhan Çapar 2.5 yıllığına, Gustavo Campanharo 1.5 yıllığına, Muris Mesanovic ile Enver Cenk Şahin de sezon sonuna kadar kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

HAYDAR YILMAZ GAZİANTEP FK'DA

Süper Lig ekiplerinde Gaziantep Futbol Kulübü, Aytemiz Alanyaspor'dan kaleci Haydar Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haydar Yılmaz sezon sonuna kadar kiralandı. Açıklamada, "Yeni transferimiz Haydar Yılmaz'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.