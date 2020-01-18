CANLI | Alanyaspor - Kayserispor
Süper Lig'de 18. hafta heyecanı Alanyaspor Kayserispor karşılaşmasıyla devam ediyor... Ligin ilk yarısında gösterdiği başarılı form grafiği ile alkış toplayan Alanyaspor, sonuncu sırada bulunan Kayserispor'u ağırlıyor. Erol Bulut yönetiminde ilk 5 sıra için mücadele eden Alanyaspor'da hedef 2. yarıya galibiyetle başlayarak ivme kazanmak. Kayserispor ise ilk yarıdaki kötü gidişatın son bulması adına Alanyaspor deplasmanında puan ya da puanlar çıkartmak istiyor. Futbolseverler, Alanyaspor Kayserispor karşılaşması takip etmek istiyor... İşte Alanyaspor - Kayserispor heyecanına dair her şey!...
Alanyaspor ve Kayserispor, Süper Lig'in 18. haftasında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Alanyaspor, son haftalarda yakaladığı çıkışı daha da yukarı çekmek istiyor. Kayserispor ise kabus gibi geçen ilk yarının ardından ligde kalmak için yeniden başlangıç yapmanın peşinde.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 14:00'te başlayan mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanıyor. Öte yandan 18 Ocak Cumartesi günü oynanacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetiyor.
CANLI TAKİP İÇİN;
İLK 11'LER;
ALANYASPOR: Marafona, N'Sakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Siopis, Salih, Efecan, Bakasetas, Campos, Cisse
KAYSERİSPOR: İsmail, Mert, Rienstra, Yasir, Kvrzic, Situm, Hasan Hüseyin, Aksel, Dja Djedje, Enver Cenk, Mesanovic
SAKATLIK DURUMU
Alanyaspor'da Lokman ve Juanfran sakat, Welinton ise cezası nedeniyle oynamayacak. Kayserispor'da ise Alpay ve Levent'in sakatlıkları bulunuyor.
KAYSERİ'DA TOPLU İMZA ŞOV
Kayserispor, yeni transferleri için toplu imza töreni düzenledi. Kulüp tesislerindeki törene, Başkan Berna Gözbaşı ve yöneticiler de katıldı. Törende, Zoran Kvrzic, Mario Situm ve Oğuzhan Çapar 2.5 yıllığına, Gustavo Campanharo 1.5 yıllığına, Muris Mesanovic ile Enver Cenk Şahin de sezon sonuna kadar kendilerini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
HAYDAR YILMAZ GAZİANTEP FK'DA
Süper Lig ekiplerinde Gaziantep Futbol Kulübü, Aytemiz Alanyaspor'dan kaleci Haydar Yılmaz'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haydar Yılmaz sezon sonuna kadar kiralandı. Açıklamada, "Yeni transferimiz Haydar Yılmaz'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
- 18.01.2020
- Güncelleme: 18.01.2020 14:18
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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