Kurtarıcı Cisse

Alanya, 1-0 geri düştüğü maçta Konya’yı, 2 golle şov yapan Senegalli yıldızının 90+4’teki kafasıyla geçti.

Akdeniz'de Alanyaspor- Konyaspor maçı, müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Konyaspor, öne geçtiği maçta Alanya karşısında da galibiyet hasretini dindiremedi. Yeşil-beyazlılar 8'de Miya'nın yerden ortasını ön direkte tek vuruşla tamamlayan Daci'yle öne geçti. turuncuyeşilliler, 35'te Cisse'yle eşitliği sağladı: 1-1. Geçen hafta Denizli'den 5 gollü galibiyetle dönen Erol Bulut'un öğrencileri, 2. yarıda Konya kalesini abluka altına aldı. 54'te Cisse, 69'da Ceyhun net fırsatları harcarken, 80'de yine Cisse'nin kafası direkten döndü. Alanyaspor, aradığı golü 90+4'te buldu. Fernandes'in ortasını, maçın adamı Cisse tamamladı ve galibiyeti getirdi. Alanya 2'de 2 yaparken, galibiyet hasreti 10'a çıkan Konyaspor ise ilk yarıyı 15 puanla düşme hattının hemen üstünde tamamladı.