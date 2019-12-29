''Avrupa için kazanmalıyız''

Geçen hafta Denizlispor'u 5-1 yenen Aytemiz Alanyaspor, bugün 9 maçtır kazanamayan İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor. Turuncu-beyazlılar, devreyi galibiyetle kapatarak zirveyle aradaki farkı açmak istemiyor. Teknik direktör Erol Bulut, "Avrupa iddiamızı korumak için hem kupada hem ligde kazanmalıyız" yorumunu yaptı.