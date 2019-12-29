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29 Aralık 2019, Pazar
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''Avrupa için kazanmalıyız''

''Avrupa için kazanmalıyız''

Geçen hafta Denizlispor'u 5-1 yenen Aytemiz , bugün 9 maçtır kazanamayan İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor. Turuncu-beyazlılar, devreyi galibiyetle kapatarak zirveyle aradaki farkı açmak istemiyor.

Geçen hafta Denizlispor'u 5-1 yenen Aytemiz , bugün 9 maçtır kazanamayan İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor. Turuncu-beyazlılar, devreyi galibiyetle kapatarak zirveyle aradaki farkı açmak istemiyor. Teknik direktör Erol Bulut, "Avrupa iddiamızı korumak için hem kupada hem ligde kazanmalıyız" yorumunu yaptı.

  1. 29.12.2019
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