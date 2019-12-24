Şeytanın bacağını kırdık - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
24 Aralık 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Alanyaspor Haberleri Şeytanın bacağını kırdık

Şeytanın bacağını kırdık

Şeytanın bacağını kırdık

Alanyaspor Erol Bulut, farklı galibiyetiyle üzerlerindeki şanssızlığı attıklarını vurguladı.

Bulut, "İki maçtır süregelen bir gol atamama durumumuz vardı. Hücumda bu kadar etkili bir takım olmamıza rağmen bu bize yakışan bir durum değildi. 'de şeytanın bacağını kırdık" diye konuştu.
  1. 24.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şeytanın bacağını kırdık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN