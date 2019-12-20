Alanyaspor’a Denizlispor maçı öncesi müjde!
Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı taktik çalışmasıyla devam etti. Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig’in 16. haftasında pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
İdmanda tedavileri tamamlanan Cisse, Welinton ve Bammou da takımla birlikte çalışmalara başladı.
Alanyaspor hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 20.12.2019
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Toplam 3
Yorum
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-
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Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
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Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Alanyaspor’a Denizlispor maçı öncesi müjde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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