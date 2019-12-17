Adanaspor - Alanyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig temsilcisi Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş karşılaşmasında Adanaspor'a konuk oluyor...

İlk maçında Alanyaspor'un 5-1'lik üstünlüğü ile biten turun 2. maçı Adana'da, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 18:30.

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Adanaspor - Aytemiz Alanyaspor maçı A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.



İlk maçta elde ettiği farklı skorun avantajı ile maça çıkacak olan turuncu yeşilliler, finale kadar gitmek istediği Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tur için mücadele edecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını pazartesi günü tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamlayarak Adana'ya giden Akdeniz ekibi, bugünkü maçta galip gelerek bir üst tura adını yazdırmak istiyor.

Zorlu mücadelede skor avantajını da düşünen Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig maçlarında fazla forma şansı bulamayan oyuncularına Adanaspor karşısında forma verecek.