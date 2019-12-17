Adanaspor - Alanyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?  - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
17 Aralık 2019, Salı
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- maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Adanaspor - Alanyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

5. turunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor... 1. Lig temsilcisi , evinde ekibi 'u konuk ediyor... 5 ocak Stadyumu'nda oynanacak Adanaspor Alanyaspor karşılaşması saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Adanasporlu ve Alanyasporlu taraftarların bu sorusunun cevabı haberimizin detaylarında...

temsilcisi , 5. tur rövanş karşılaşmasında 'a konuk oluyor...

İlk maçında Alanyaspor'un 5-1'lik üstünlüğü ile biten turun 2. maçı Adana'da, 5 Ocak Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 18:30.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Adanaspor - Aytemiz Alanyaspor maçı A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

İlk maçta elde ettiği farklı skorun avantajı ile maça çıkacak olan turuncu yeşilliler, finale kadar gitmek istediği Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tur için mücadele edecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını pazartesi günü tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamlayarak Adana'ya giden ekibi, bugünkü maçta galip gelerek bir üst tura adını yazdırmak istiyor.

Zorlu mücadelede skor avantajını da düşünen Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig maçlarında fazla forma şansı bulamayan oyuncularına Adanaspor karşısında forma verecek.

  1. 17.12.2019
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