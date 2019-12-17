Adanaspor - Alanyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor... TFF 1. Lig temsilcisi Adanaspor, evinde Süper Lig ekibi Alanyaspor'u konuk ediyor... 5 ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Adanaspor Alanyaspor karşılaşması saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Adanasporlu ve Alanyasporlu taraftarların bu sorusunun cevabı haberimizin detaylarında...
Süper Lig temsilcisi Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş karşılaşmasında Adanaspor'a konuk oluyor...
İlk maçında Alanyaspor'un 5-1'lik üstünlüğü ile biten turun 2. maçı Adana'da, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 18:30.
HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Adanaspor - Aytemiz Alanyaspor maçı A Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.
İlk maçta elde ettiği farklı skorun avantajı ile maça çıkacak olan turuncu yeşilliler, finale kadar gitmek istediği Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tur için mücadele edecek.
Karşılaşmanın hazırlıklarını pazartesi günü tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamlayarak Adana'ya giden Akdeniz ekibi, bugünkü maçta galip gelerek bir üst tura adını yazdırmak istiyor.
Zorlu mücadelede skor avantajını da düşünen Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig maçlarında fazla forma şansı bulamayan oyuncularına Adanaspor karşısında forma verecek.
- 17.12.2019
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Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 2
Yorum
ŞİMAL YILDIZI kaybın sorumlusu, SOSA VE ÜNAL !!!
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Cheshmi beğenildi
Toplam 2
Yorum
ALİ nerde çöp var bulun gelin mustafa yumluyu alın hiç uğraşmayın hüseyine de hoseyni ye de bin basar
Adanaspor - Alanyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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