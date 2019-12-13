Erol Bulut: Bir puanla ayrılmak zorunda kaldık - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
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: Bir puanla ayrılmak zorunda kaldık

Erol Bulut: Bir puanla ayrılmak zorunda kaldık

'in 15. haftasında açılış karşılaşmasında sahasında ile 0-0 berabere kalan 'da , "Böyle bir maçta ya duran toplardan ya şutlardan ya da . Bunu oyuncularımız denedi ama maalesef golü bulamadık. Sonuçta bir puanla ayrılmak zorunda kaldık." dedi.

'in 15. haftasında ile evinde 0-0 berabere kalan Aytemiz 'un teknik direktörü , "Böyle bir maçta ya duran toplardan ya şutlardan ya da . Bunu oyuncularımız denedi ama maalesef golü bulamadık." dedi.

Bulut, maçın ardından yaptığı açıklamada, 3 puan almak istediklerini ancak saha şartlarının buna izin vermediğini belirterek, "İstediğimiz hücum organizasyonlarını sahaya tam anlamıyla yansıtamadık. Eski İngiliz futbolu gibi oldu biraz. Uzun at, düşen toplara yaklaş, şut... Maalesef öyle de yaptık." diye konuştu.

Maçı kazanacak pozisyonları da yakaladıklarını anlatan Bulut, "Böyle bir maçta ya duran toplardan ya şutlardan ya da düşen ikinci topları kazanıp pozisyon bulabiliyorsunuz. Bunu oyuncularımız denedi ama maalesef golü bulamadık. Sonuçta bir puanla ayrılmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

  1. 14.12.2019
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