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13 Aralık 2019, Cuma
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’de müthiş derbi

Akdeniz’de müthiş derbi

'de 15. haftanın açılış maçı, heyecanı yüksek bir derbiye sahne olacak. derbisinde , 'u konuk edecek.

'de 15. haftanın açılış maçı, heyecanı yüksek bir derbiye sahne olacak. derbisinde , 'u konuk edecek. Geçen hafta G.Saray deplasmanında galibiyeti kaçıran turuncu-yeşilliler, ezeli rakibini devirip çıkışa geçmek istiyor. ise 7 maçlık galibiyet hasretine son vermenin peşinde.
  1. 13.12.2019
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