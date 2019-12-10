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10 Aralık 2019, Salı
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'de derbisi heyecanı

Süper Lig'de Akdeniz derbisi heyecanı

'de mücadele eden aynı kentin iki takımı ile , ' derbisi' olarak da nitelendirilen maçla 7'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın bugüne kadarki maçlarında Antalyaspor 4, Aytemiz Alanyaspor ise 2 galibiyet elde etti.

'in 15'inci haftası, 13 Aralık Cuma günü ile arasında oynanacak derbi ile başlayacak. İki takım ' derbisi' olarak da nitelendirilen mücadelede 7'nci kez karşı karşıya gelecek. Aytemiz Alanyaspor'un 2016-2017 sezonunda Süper Lig'e çıkmasıyla aynı kentin iki takımının müsabakalarında büyük heyecan yaşanmaya başladı. İki kulüp yöneticileri ve taraftarlar tatlı rekabet ile dostluğun yıllarca sürmesini istiyor.

Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor, bugüne kadar Süper Lig'de 6 kez karşı karşıya geldi. Kentte büyük ilgi gören karşılaşmalarda Antalyaspor 4, Aytemiz Alanyaspor ise 2 galibiyet aldı. İki takımın ligde oynadığı son maçta kazanan Antalyaspor oldu. Söz konusu karşılaşmalarda Antalyaspor'un 12 golüne, Aytemiz Alanyaspor 7 golle yanıt verdi. Aynı kentin iki takımı, Cuma günü saat 20.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde 7 haftadır kazanamayan Antalyaspor, 12 puanla 16'ncı sırada, Aytemiz Alanyaspor ise 22 puanla 7'nci sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 2 veya daha fazla takımla mücadele eden 3 kentten biri Antalya'da futbolseverler Aytemiz Alanyaspor ve Antalyaspor'un maçlarıyla futbol heyecanı yaşıyor. Süper Lig'de , , , , olmak üzere 'dan 5, MKE Ankaragücü veGençlerbirliği olmak üzere 'dan 2 takım yer alıyor. Süper Lig'de İstanbul ekiplerinin yanı sıra Aytemiz Alanyaspor ile de bulundukları ilçeyi temsil etme özelliği taşıyor.

  1. 10.12.2019
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