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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Alanya 5’liğe devam ediyor

Alanya 5’liğe devam ediyor

nü 5-0'la geçen , kupada da farka koştu. A Spor'dan yayınlanan maçta turuncu-beyazlılar, 'yı Tzavellas, Bammou (2), Serdar (kk) ve Campos'un golleriyle 5-1 yendi.

nü 5-0'la geçen , kupada da farka koştu. A Spor'dan yayınlanan maçta turuncu-beyazlılar, 'yı Tzavellas, Bammou (2), Serdar (kk) ve Campos'un golleriyle 5-1 yendi.
  1. 4.12.2019
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