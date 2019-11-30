Alanyaspor Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
30 Kasım 2019, Cumartesi
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Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Alanyaspor Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

'in 13. haftasında Aytemiz , Cumartesi günü sahasında 'nü konuk edecek. 'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Peki Alanyaspor Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Maç ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

'in 13. haftasında Aytemiz , Cumartesi günü sahasında 'nü konuk edecek.

'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

Ligde üst üste 4 haftadır kazanamayan Aytemiz Alanyaspor geçen hafta 'ye 1-0 kaybetti. Erol Bulut'un takımı geride kalan 12 haftada 19 puan topladı.

ALANYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...

ALANYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI ÖNCESİ BİLGİLER

6 haftadır kazanamayan MKE Ankaragücü zorlu Alanya deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. Başkent temsilcisi geride kalan 12 haftada 9 puan toplayabildi.

Aytemiz Alanyaspor'da Juanfran, Lokma Gör ve Tayfur'un sakatlığı bulunuyor. temsilcisinde Fernandes ve Ceyhun cezalı.

Ankaragücü'nde Scarione, Kulisic, sakat, İlhan Parlak, Faty'nin cezaları bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Musa, Siopis, Efecan, Bakasetas, Campos, Cisse.

MKE Ankaragücü: Korcan - Cebrail, Pazdan, Alihan, Pinto, Moke, Sedat, Kitsiou, Canteros, Hasan Kaya, Orgill.

  1. 30.11.2019
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