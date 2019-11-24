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24 Kasım 2019, Pazar
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Maç öncesi öğretmenlere çiçek

Maç öncesi öğretmenlere çiçek

’in 12. haftasında oynanan Aytemiz -Göztepe maçı öncesi nedeniyle Alanyaspor Başkanı , öğretmenlere çiçek ve plaket verdi.

Karşılaşma öncesi Başkanı , 'da düzenlenen Türkiye Öğretmenler Voleybol Kupası'nın final maçında Ankara 'i 3-0 mağlup ederek şampiyon olan Alanya Milli Eğitim Voleybol Takımı'ndaki öğretmenlere çiçek ve plaket verdi. Ayrıca turuncu-yeşilli futbolcular öğretmen olan Yardımcı Hakem Bahtiyar Birinci ile 4'üncü hakem Şeref Taştan'a çiçek vererek 'nü kutladı.
  1. 24.11.2019
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