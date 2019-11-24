Alanyaspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de son olarak evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe bugün sezonun flaş takımlarından Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

ALANYASPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak müsabaka beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak. Karşılşamada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Konuk sarı-kırmızılılarda kırmızı kart cezalısı Alpaslan'ın yanı sıra sakatlıkları süren orta saha oyuncuları Poko ile genç Hüseyin forma giyemeyecek.

MAÇLA İLGİLİ BİLGİLER

Alanyaspor, Süper Lig'de Göztepe'yi konuk ettiği iki maçta da rakibine mağlup olmadı (1G 1B).

Alanyaspor ile oynadığı dört Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Göztepe (2B 1M), tek galibiyetini son karşılaşmada aldı (3-2).

Süper Lig'de üç maçtır kazanamayan ve son karşılaşmayı kaybeden Alanyaspor (2B 1M), bu sezon üst üste iki yenilgi almadı.

Bu sezon Süper Lig deplasmanlarında sadece bir maç kazanabilen Göztepe (2B 2M), ilk ve tek galibiyetini son karşılaşmada Trabzonspor'u 1-0 yenerek aldı. İzmir ekibi, ligde Aralık 2017'den bu yana üst üste iki dış saha galibiyeti alamıyor.

2019/20 Süper Lig sezonunun ilk 11 haftasında gollerinin en büyük bölümünü ceza sahası dışından bulan takım Göztepe (%40; 4/10).

Süper Lig'de şu ana kadar en fazla isabetli orta yapan (75), ortayla gol bulan (8) ve kafa golü atan (6) takım Alanyaspor.

Süper Lig'in ilk 11 haftasında oynanan maçların ikinci yarılarında en az gol atan takım Göztepe (4).

Süper Lig'de iki maçtır gol atamayan Papiss Cisse, ilk dokuz haftanın toplamında aynı sayıda karşılaşmayı boş geçmişti (7 maçta 9 gol).

Göztepe'nin Alanyaspor'a attığı son iki golde asisti yapan Andre Castro'nun, Süper Lig kariyerinde iki asist yaptığı tek maç Akdeniz ekibine karşıydı (10 Şubat 2019).

MUHTEMEL 11'LER

Aytemiz Alanyaspor: Marafona - Kaan, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Campos, Cisse

Cezalı: Fabrice N'Sakala, Junior Fernandes

Göztepe: Beto - Gassama, Titi, Reis, Berkan, Borges, Soner, Mossoro, Serdar, Napoleoni, Jerome

Cezalı: Alpaslan Öztürk

PALUT İDDİALI KONUŞTU

Rakibi karşısında oynadığı son 6 resmi maçı kazanamayan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, zorlu mücadeleden istedikleri skoru alacaklarını söyledi. Milli maç arasını iyi şekilde geçirdiklerini ifade eden genç teknik adam, "İyi durumdayız. Sahada elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Oyuncularıma inancım tam. Alanyaspor bu sezon özellikle evinde iyi sonuçlar aldı. Ancak biz de çıkışa geçmeliyiz" diye konuştu.

EROL BULUT: HEDEFİMİZ 3 PUAN

Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut ise hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi ve şunları dile getirdi:

Adana Demirspor ile bir hazırlık maçımız oldu. Maç bizim adımıza çok iyi geçti. Ligde az oynayan futbolcularımıza maçta daha çok süre tanımaya çalıştık. Oynayan arkadaşlarda iyi performans gösterdi. Bu bizi de biraz olsun sevindirdi. Çünkü Göztepe'ye karşı eksik futbolcularımız olacak. Fabrice N'Sakala sarı kart cezalısı Lokman ve Juanfran gibi sakatlığı olan oyuncularımız da var. Hafta başı antrenmanlara başladık. Göztepe maçına en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Son 2 günde futbolcularımız en iyi tempoyla çalışarak maça en iyi şekilde hazırlanıyorlar. Antrenmanlara devam edip, rakibimizin eksiklerini değerlendirip o anlamda çalışacağız. Bizim de defans anlamında ufak tefek eksikliklerimiz var, onları da gidermeye çalışacağız. Hafta sonu hedefimiz Göztepe maçından 3 puan almak. Onun dışında bir şey düşünmüyoruz.