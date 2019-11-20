Papiss Cisse'den canlı yayında Galatasaray açıklaması! Transfer... - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
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'den canlı yayında açıklaması! ...

Papiss Cisse'den canlı yayında Galatasaray açıklaması! Transfer...

'un yıldızı 'den , West Ham, Anderlecht, Sergen Yalçın ve Erol Bulut hakkında açıklamalar geldi. Süper Lig'de attığı 9 golle Yeni Malatyaspor'un golcüsü Adis Jahovic ile birlikte krallık yarışında zirvede olan Alanyasporlu Papiss Cisse, " ve Anderlecht'den teklifi aldım. Galatasaray'ı ben de sizler gibi duydum." dedi.

Radyospor'da canlı yayın konuğu olan , "Geçen sezon başından itibaren takım olarak iyi bir performans sergiledik bu da benim performansıma yansıdı. Yaz döneminde Anderlecht'den teklif geldi. Kulübüm kalmamı istedi. Bu süreçte 'un bana karşı olan yaklaşımını çok beğendim ve takımda kaldım. Bu süreci tamamen unuttum, Alanyaspor'a hizmet etmeye devam ettim. İşin özeti bu süreci unuttum ve işime odaklandım." ifadelerini kullandı ve ekledi:

G.SARAY SÖZLERİ...

"Ben şu an için Alanyaspor'a odaklanıyorum. Alanyaspor'da 3 hoca ile çalıştım. Üç hoca ile de çok iyi anlaştım. Ben işimi iyi yaptığım sürece transfer teklifleri gelecektir. , Anderlecht'den önce de transfer teklifinde bulundu ama olmadı. 'ı ben de sizler gibi duyuyorum. Ben işimi yaptıkça bu teklifler olacaktır. haberlerini ben de duydum. Bu bilgi bana da geldi. Ben işimi yapmaya devam edeceğim. Şu anda Alanyaspor'un oyuncusuyum ve Alanyaspor'un başarısı için çalışıyorum."

"EN GÜZEL YILLARIM NEWCASTLE'DA GEÇTİ"

"Kariyerime Fransa'da başladım sonrasında 'da Freiburg'da oynadım. Almanya'da geçirdiğim 2 yıl bana çok şeyler kattı. İnsanlar beni Newcastle United'da tanıdı ve sevdi, en güzel yıllarım Newcastle United'da geçti. Oynadığım liglerde şunu gördüm. Her ligde kazanmak istiyorlar. Ligler arasında çok fark yok. Kariyerim açısından en önemli avantaj farklı liglerde oynamam fakat futbolun dili aynı. Süper Lig çok zor ve mücadele gücü yüksek bir lig. Ligi'nde sürpriz sonuçlar olabiliyor, her takım her takımı yenebiliyor. Türkiye'de oynadığım için çok mutluyum."

"İNŞALLAH GOL KRALI OLURUM"

"Alanyaspor'a geldiğimde belki yaşımla ilgili eleştiriler olmuştur fakat ben futbolu ne zaman bırakmaya karar verdiysem o zaman yaşlanmışım demektir. Kimi oyuncular 20-21 yaşında ama ortaya koyduğu performans 45 yaşındaki oyuncu gibi, benim için önemli olan yaş değil ortaya koyulan performans. Bu sezon her şey güzel gidiyor, inşallah sezon sonunda gol kralı da olurum."

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  1. 20.11.2019
  2. Güncelleme: 20.11.2019 17:00
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