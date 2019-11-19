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19 Kasım 2019, Salı
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’dan kötü haber

Poko’dan kötü haber

Alanya maçının hazırlıklarını sürdüren 'ye, 'dan kötü haber geldi. nedeniyle son 2 maçı kaçıran Gabonlu orta saha, en az 2 hafta forma giyemeyecek.

Alanya maçının hazırlıklarını sürdüren 'ye, 'dan kötü haber geldi. nedeniyle son 2 maçı kaçıran Gabonlu orta saha, en az 2 hafta forma giyemeyecek. Milli arada Altınordu'yu 5-2 mağlup ederek moral bulan Göz-Göz'de yedeklerin oyunu alkış aldı.
  1. 19.11.2019
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