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19 Kasım 2019, Salı
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Bulut: Zirveye döneceğiz

Bulut: Zirveye döneceğiz

, son maçlardaki kötü gidişata karşısında son vereceklerini iddia etti.

, son maçlardaki kötü gidişata karşısında son vereceklerini iddia etti. 'Hak etmediğimiz yerdeyiz' diyen Bulut, "Son maçlardaaldığımız puanlarla oyunumuz örtüşmüyor. Göztepe maçıyla zirveye döneceğiz" dedi.
  1. 19.11.2019
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