Bulut: Zirveye döneceğiz
Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, son maçlardaki kötü gidişata Göztepe karşısında son vereceklerini iddia etti.
Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, son maçlardaki kötü gidişata Göztepe karşısında son vereceklerini iddia etti. 'Hak etmediğimiz yerdeyiz' diyen Bulut, "Son maçlardaaldığımız puanlarla oyunumuz örtüşmüyor. Göztepe maçıyla zirveye döneceğiz" dedi.
- 19.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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