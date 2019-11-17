Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor: 2-1

Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi turuncu yeşilli ekip sahaya Haydar, Salih, Baiano, Kaan, Siopis, Campos, Tzavellas, Musa, Caulker, Tayfur, Yachine Bammou 11'iyle çıkarken, Adana Demirspor, Kurtuluş, Emre, Semih, Adil, Rassoul, Traore, Tevfik, Aosman, Kosecki, Berk, Samed Ali kadrosuyla sahada yer aldı. Biletlerin ücretsiz olduğu hazırlık maçının hakemliğini Burak Şeker yaparken, yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Alican Alp üstlendi.

Maçın 7'nci dakikasında soldan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Salih'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Tayfur gelişine sert vurdu. Top kaleci Kurtuluş'u geçti fakat sol direkten döndü. Misafir takım Adana Demirspor'un ilk atağı Berk ile başladı. Soldan gelişen Adana Demirspor atağında Berk'in ara pasında ceza sahasına koşu yapan Samed topu kazandı. Topu kontrol eden Samed şutunu çekti ancak Haydar kaleden çıkarak topa müdahale etti. Seken top kornere gitti.

31'inci dakikada Campos'un ceza sahası dışında düşürülmesinin ardından maçın hakemi Burak Şeker, faul düdüğünü çaldı. Ceza yayı çizgisinde topun başına geçen Yachine Bammou'nun vuruşu 5 kişilik Adana Demirspor barajını aşarak kaleci Kurtuluş'un sağından geçerek fileleri havalandırdı. Karşılaşmanın ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Aytemiz Alanyaspor'un 66'ncı dakikada kazandığı köşe vuruşunda sol köşeden ceza alanına gelen topu Caulker kafasıyla arka direğe aşırdı. Burada ikinci yarı oyuna dahil olan Cisse yükselerek topu boş kaleye gönderdi.

88'inci dakikada sağdan gelişen Adana Demirspor atağında Levent'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Barış gelişine sert vurdu. Defanstan dönen topla oluşan karambolda tekrar şut çeken Barış bu kez topu ağlara göndermeyi başardı.

Karşılaşma Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.