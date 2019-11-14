Alanyaspor'da Göztepe maçı hazırlığı başladı
Üst üste aldığı kötü sonuçlar sonrası liderliği Sivasspor'a kaptıran Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'in 12'nci haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına tesislerde yaptığı antrenmanla başladı. Toplu halde koşuyla başlayan antrenman 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti.
Yaklaşık 1.5 saat süren antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi. Milli takım kadrolarında yer alan futbolcular Efecan Karaca, Bakasetas ve N'Sakala ile sakatlığı bulunan futbolcular Lokman ve Juanfran antrenmana katılmadı. Ceyhun Gülselam ise takımdan ayrı olarak salonda çalıştı.
Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 14.11.2019
- Güncelleme: 14.11.2019 18:32
- 1 dakika bile oynamamıştı ama... Fenerbahçe'den flaş karar! Sözleşmesi...
- Şenol Güneş'ten son dakika değişikliği! İşte Türkiye'nin İzlanda 11'i
- Comolli'nin transfer oyunu ortaya çıktı! Martin Skrtel...
- Guardiola'nın gözü Fenerbahçeli o yıldızda!
- Karius takım arkadaşına övgüler yağdırdı: Bizimle olduğu için çok mutluyum!
Alanyaspor'da Göztepe maçı hazırlığı başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.