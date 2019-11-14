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14 Kasım 2019, Perşembe
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'da maçı hazırlığı başladı

Alanyaspor'da Göztepe maçı hazırlığı başladı

Üst üste aldığı kötü sonuçlar sonrası liderliği Sivasspor'a kaptıran Aytemiz , 'in 12. haftasında ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

'in 12'nci haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarına tesislerde yaptığı antrenmanla başladı. Toplu halde koşuyla başlayan antrenman 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti.

Yaklaşık 1.5 saat süren antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi. Milli takım kadrolarında yer alan futbolcular Efecan Karaca, Bakasetas ve N'Sakala ile sakatlığı bulunan futbolcular Lokman ve Juanfran antrenmana katılmadı. ise takımdan ayrı olarak salonda çalıştı.

hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 14.11.2019
  2. Güncelleme: 14.11.2019 18:32
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