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13 Kasım 2019, Çarşamba
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Fernandes’e hakaretten sevk

'de sevkleri açıklandı. , maçında tribüne gönderilen antrenörü , PFDK'ya sevk edildi. karşılaşmasında gören 'e de hakeme hakaretten sevk yapıldı.

Süper Lig'de sevkleri açıklandı. , maçında tribüne gönderilen antrenörü , PFDK'ya sevk edildi. karşılaşmasında gören 'e de hakeme hakaretten sevk yapıldı.

  1. 13.11.2019
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