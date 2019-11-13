Fernandes’e hakaretten sevk
Süper Lig'de PFDK sevkleri açıklandı. Disiplin Kurulu, Antalyaspor maçında tribüne gönderilen Çaykur Rizespor antrenörü Osman Zeki Korkmaz, PFDK'ya sevk edildi. Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Alanyasporlu Fernandes'e de hakeme hakaretten sevk yapıldı.
Süper Lig'de PFDK sevkleri açıklandı. Disiplin Kurulu, Antalyaspor maçında tribüne gönderilen Çaykur Rizespor antrenörü Osman Zeki Korkmaz, PFDK'ya sevk edildi. Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Alanyasporlu Fernandes'e de hakeme hakaretten sevk yapıldı.
- 13.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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