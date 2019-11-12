Erol Bulut: Gücümüzü biliyoruz
Şampiyonluk iddiaları hakkında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Gücümüzü çok iyi biliyoruz. Türkiye'de hiçbir zaman için şampiyonluktan bahsetmedim, bundan sonra da bahsetmeyeceğim." dedi.
Alanyaspor'da Erol Bulut, şampiyonluk iddialarına açıklama getirdi. Bulut, "Gücümüzü çok iyi biliyoruz. Türkiye'de hiçbir zaman için şampiyonluktan bahsetmedim, bundan sonra da bahsetmeyeceğim. Şampiyonluk için başka faktörler var" dedi. Erol Bulut, ligin gol kralı, yıldız golcüleri Papiss Cisse'nin de antrenman kaçırmadığını ve çok iyi bir profesyonel olduğunu belirtti.
- 12.11.2019
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