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12 Kasım 2019, Salı
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: Gücümüzü biliyoruz

Erol Bulut: Gücümüzü biliyoruz

Şampiyonluk iddiaları hakkında konuşan Aytemiz , "Gücümüzü çok iyi biliyoruz. 'de hiçbir zaman için şampiyonluktan bahsetmedim, bundan sonra da bahsetmeyeceğim." dedi.

'da , şampiyonluk iddialarına açıklama getirdi. Bulut, "Gücümüzü çok iyi biliyoruz. 'de hiçbir zaman için şampiyonluktan bahsetmedim, bundan sonra da bahsetmeyeceğim. Şampiyonluk için başka faktörler var" dedi. Erol Bulut, ligin gol kralı, yıldız golcüleri 'nin de antrenman kaçırmadığını ve çok iyi bir profesyonel olduğunu belirtti.

  1. 12.11.2019
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