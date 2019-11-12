Erol Bulut: Gücümüzü biliyoruz

Alanyaspor'da Erol Bulut, şampiyonluk iddialarına açıklama getirdi. Bulut, "Gücümüzü çok iyi biliyoruz. Türkiye'de hiçbir zaman için şampiyonluktan bahsetmedim, bundan sonra da bahsetmeyeceğim. Şampiyonluk için başka faktörler var" dedi. Erol Bulut, ligin gol kralı, yıldız golcüleri Papiss Cisse'nin de antrenman kaçırmadığını ve çok iyi bir profesyonel olduğunu belirtti.