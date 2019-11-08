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08 Kasım 2019, Cuma
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Hasan : Fena durumda değiliz ama...

Hasan Çavuşoğlu: Fena durumda değiliz ama...

Kulüpler Birliği'nde yeni başkan 'in yardımcılarından biri olarak göreve getirilen Aytemiz Başkanı Hasan , olağanüstü toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Aytemiz Kulübü Başkanı Hasan , "Fena durumda değiliz ama bu liderliğin devamlılığı önemli. Maçlar oynanıyor, bazen kaybediyorsun, bazen alman gereken maçlardan puan alamıyorsun. Bu haftaki maçı 5-0 biterdi ama bir tane gol atamadık" dedi.

"KULÜP BAŞKANLARIMIZI KIRAMADIK VE BAŞKAN YARDIMCILIĞINI KABUL ETTİK"
Kulüpler Birliği'ndeki başkan yardımcılığı görevini kulüp başkanlarını kıramadığı için kabul ettiğini ifade eden Hasan Çavuşoğlu, "Burada devir teslim olarak görevlerde bulunuyoruz. Bizi de ısrarla söylediklerinde, başkanı ve buradaki tüm kulüp başkanlarını da kırmak doğru olmazdı. Bize de Kulüpler Birliği Başkanlığı için birçok kulüp başkanı söyler ama bugün baktığımız zaman 10 kulübümüzün başkanı 'da oturuyor. Tabii ki İstanbul'da oturan bir kulüp başkanımızın burada olması her zaman önemli. Biz Alanya'dayız, öyle bir zamanımız da yok ama başkan yardımcılığını kabul ettik" şeklinde konuştu.

"FENA DURUMDA DEĞİLİZ AMA LİDERLİĞİN DEVAMLILIK GÖSTERMESİ ÖNEMLİ"
Ligde fena bir durumda olmadıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Fena durumda değiliz ama bu liderliğin devamlılığı önemli. Maçlar oynanıyor, bazen kaybediyorsun, bazen alman gereken maçlardan puan alamıyorsun. Bu haftaki Başakşehir maçı 5-0 biterdi ama bir tane gol atamadık. Bunlar futbolun içerisinde var. Her takım için geçerli. Ligin daha 10'uncu haftasındayız, geride 24 maç var" ifadelerini kullandı.

"ELİMİZDEKİ KADROYU SENE SONUNA KADAR KORUMAK İSTİYORUZ"
Kadrolarını sene sonuna kadar korumak istediklerini belirten Hasan Çavuşoğlu, "Biz hep iyi teknik direktörlerle çalıştık. Bizim takımımız iyi bir takım. Şu anda transferle ilgili bir durum yok. Daha devre arasına 7 maç var. Listemizde isimler var tabii ki. yapsak da yapmasak da her zaman elimizde bir liste olur. Elimizdeki kadroyu sene sonuna kadar tutmak istiyoruz, eksik bölgelerimiz olursa hocamızla fikir birliğine varıp gerekli transferleri yaparız. Şu anda takımdaki oyunculara gelen bir teklif yok" diye konuştu.

"BİZ HEDEFİ KENDİ İÇİMİZDE KOYARIZ"
Ligdeki hedeflerini kendi içlerinde koyduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Alanyaspor'un tarihinde 4 şampiyonluğu var, benim görevde bulunduğum süre içerisinde de 3'ünde imzam var. Hiçbir zaman ağzımdan 'hedefimiz şampiyonluk veya şu noktaya geleceğiz' gibi bir şey çıkmamıştır. Biz kendi içimizde hedefi koyarız, nereye gidebilirsek oraya kadar gideriz" dedi.

  1. 08.11.2019
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