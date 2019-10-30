Transferde flaş gelişme! İşte Cisse için yapılacak teklif...

Lider Alanyaspor'un formda golcüsü Papiss Cisse için flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezona fırtına gibi başlayan ve 9 maçta 9 gol atan Papiss Cisse için eski takımı harekete geçti.

Golleriyle takımını zirveye taşıyan Cisse için Newcastle United, 3.5 milyon eurodan kapıyı açtı. Gol yollarındaki sıkıntıyı eski oyuncusu Cisse'yle çözmek isteyen Newcastle, 3.5 milyon euro gibi bir teklifi Alanyaspor'un rahatlıkla kabul edeceğini düşünüyor.