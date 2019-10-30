Transferde flaş gelişme! İşte Cisse için yapılacak teklif... - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
30 Ekim 2019, Çarşamba
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Transferde flaş gelişme! İşte Cisse için yapılacak teklif...

Transferde flaş gelişme! İşte Cisse için yapılacak teklif...

'de fırtınası eserken, golcü futbolcu 9 kez ağları havalandırarak dikkat çekti. Ligin 9. haftası geride kalırken Alanyaspor'un lider olmasında büyük katkısı bulunan Cisse için flaş bir iddiası ortaya atıldı.

Lider 'un formda golcüsü için flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezona fırtına gibi başlayan ve 9 maçta 9 gol atan Papiss Cisse için eski takımı harekete geçti.

Golleriyle takımını zirveye taşıyan Cisse için , 3.5 milyon eurodan kapıyı açtı. Gol yollarındaki sıkıntıyı eski oyuncusu Cisse'yle çözmek isteyen Newcastle, 3.5 milyon euro gibi bir teklifi Alanyaspor'un rahatlıkla kabul edeceğini düşünüyor.

  1. 30.10.2019
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