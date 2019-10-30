Transferde flaş gelişme! İşte Cisse için yapılacak teklif...
Süper Lig'de Alanyaspor fırtınası eserken, golcü futbolcu Papiss Cisse 9 kez ağları havalandırarak dikkat çekti. Ligin 9. haftası geride kalırken Alanyaspor'un lider olmasında büyük katkısı bulunan Cisse için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Lider Alanyaspor'un formda golcüsü Papiss Cisse için flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezona fırtına gibi başlayan ve 9 maçta 9 gol atan Papiss Cisse için eski takımı harekete geçti.
Golleriyle takımını zirveye taşıyan Cisse için Newcastle United, 3.5 milyon eurodan kapıyı açtı. Gol yollarındaki sıkıntıyı eski oyuncusu Cisse'yle çözmek isteyen Newcastle, 3.5 milyon euro gibi bir teklifi Alanyaspor'un rahatlıkla kabul edeceğini düşünüyor.
- 30.10.2019
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tutkun61 Helal olsun başkan
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karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
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