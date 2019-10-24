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24 Ekim 2019, Perşembe
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Alanyaspor'un yıldızı ligin kaderini belirliyor!

Alanyaspor'un yıldızı Papiss Cisse ligin kaderini belirliyor!

forması giyen , ilk 8 haftada attığı golle ligin zirvesinde belirleyici bir rol oynadı. Gol krallığı yarışında zirvede bulunan Senegalli golcü, temsilcisinin gol yükünü çekiyor.

'de ilk 8 hafta itibariyle topladığı 17 puanla zirvede yer alan 'u sırtlıyor.

Geçtiğimiz sezonu 16 golle tamamlayan 34 yaşındaki deneyimli golcü, bu sezon ise 8 haftada 8 gole ulaştı. Aytemiz Alanyaspor'un bu sezon evinde oynadığı tüm maçlarda gol atan Papiss Cisse, bu müsabakaların hepsinde galibiyet sevinci yaşadı.

Aytemiz Alanyaspor'un bu sezon attığı 18 golün 8'inde imzası bulunan Senegalli forvet, gol krallığı yarışında 7 golü bulunan Adis Jahovic'in önünde zirvede yer alıyor.

PARAYI DEĞİL FUTBOLU SEÇTİ

Aytemiz Alanyaspor'un ekibi Shandong Luneng'den bedelsiz olarak 2 yıllığına kadrosuna kattığı Papiss Cisse, 'ye gelirken büyük bir maddi fedakarlık yapmıştı.

Senegalli forvet, Diego Tardelli ile Graziano Pelle gibi forvet oyuncularının arasında şansı bulamamaya başlaması sebebiyle Çin'de kazandığı 6 milyon avroluk yıllık ücretten vazgeçmişti. kariyerinin son döneminde sürekli oynayabileceği bir takıma transfer olmak isteyen Cisse, tercihini Aytemiz Alanyaspor'dan yana kullanmıştı.

Aytemiz Alanyaspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Papiss Cisse, ekibinden bonuslarla birlikte yıllık 1.5 milyon avro kazanıyor.

  1. 24.10.2019
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