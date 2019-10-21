Liderden gol şov - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
21 Ekim 2019, Pazartesi
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Liderden gol şov

Liderden gol şov

ekibi ilk yarısını 2-0 önde bitirdiği maçta Atmaca’yı 5-2 devirdi 2 gollü Cisse, 1’er gol ve asist yapan Fernandes ile yıldızlaştı.

Alanya, liderliği 5 golle 'dan devraldı. ekibi, 5 maçtır kazanamayan karşısında gol şov yaptı. Gol perdesini 16'da Ceyhun açtı. 29'da Alanya'nın 8 golle krallık tahtındaki yıldızı Cisse, farkı ikiye çıkardı ve ilk yarının sonucunu ilan etti.

HAFTAYA G.ANTEP'TE
Alanya, 51'de 'la farkı üçe çıkardı. Boldrin penaltıdan Rize'yi umutlandırdı. 70'te Fernandes tekrar farkı üçe yükseltti. 73'te yine sahne alan Boldrin, skoru 4-2 yaptı. Gol perdesini maçtaki 2. golünü atan Cisse kapattı: 5-2. Lider Alanya, haftaya 'e gidecek.

BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ
maçında taraftarlar, tribünlerde anlamlı bir destek verdi. Turuncu- yeşilli futbolseverler, Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan kahraman ordumuz için "Bir ölür, bin diriliriz, hep birlikte 'yiz" pankartını açtı.

  1. 21.10.2019
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