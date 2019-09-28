Alanyaspor 1-1 Sivasspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Sezona dörtte dört ile başlayan Akdeniz ekibi geçen hafta Gençlerbirliği beraberliğinin ardından Sivasspor ile de 1-1 berabere kalarak üst üste 2 haftada puan kaybı yaşadı. Sivasspor 1. dakikada Fernando'nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Alanyaspor'a beraberliği getiren golü 61. dakikada Cisse kaydetti. Deneyimli santrfor Süper Lig'de 6. maçında 6. golünü atmış oldu. Bu sonuçla Alanyaspor 13, Sivasspor ise 11 puana yükseldi.