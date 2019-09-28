Alanyaspor 1-1 Sivasspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Ev sahibi Alanyaspor 1-0 geriye düştüğü maçta Papiss Cisse'nin 61. dakikada attığı golle mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sivasspor'un golü 1. dakikada Fernando'dan geldi.
Süper Lig'in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Sezona dörtte dört ile başlayan Akdeniz ekibi geçen hafta Gençlerbirliği beraberliğinin ardından Sivasspor ile de 1-1 berabere kalarak üst üste 2 haftada puan kaybı yaşadı. Sivasspor 1. dakikada Fernando'nun ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Alanyaspor'a beraberliği getiren golü 61. dakikada Cisse kaydetti. Deneyimli santrfor Süper Lig'de 6. maçında 6. golünü atmış oldu. Bu sonuçla Alanyaspor 13, Sivasspor ise 11 puana yükseldi.
- 28.09.2019
- Güncelleme: 28.09.2019 19:30
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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