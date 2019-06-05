Alanyaspor'dan Sergen Yalçın'a teşekkür

Alanyaspor Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Yönetim kurulumuz ile sözleşmesi sona eren teknik direktörümüz Sergen Yalçın arasında yapılan görüşmelerde yeni bir anlaşma sağlanmamıştır. Sergen Yalçın hocamız ve ekibine, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.



Aytemiz Alanyaspor Kulübü Yönetim Kurulu"