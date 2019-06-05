Alanyaspor'dan Sergen Yalçın'a teşekkür
05 Haziran 2019, Çarşamba
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'dan 'a teşekkür

Alanyaspor'dan Sergen Yalçın'a teşekkür

, Teknik Direktör ile sözleşme konusunda anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Yönetim kurulumuz ile sözleşmesi sona eren arasında yapılan görüşmelerde yeni bir anlaşma sağlanmamıştır. Sergen Yalçın hocamız ve ekibine, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Yönetim Kurulu"

  1. 05.06.2019
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