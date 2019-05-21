Alanyaspor’da 6 futbolcunun sözleşmesi bitiyor
Spor Toto Süper Lig'de son haftaya 43 puanla giren Aytemiz Alanyaspor'da 6 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu isimlerden biri de devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralanan Ozan Tufan.
Aytemiz Alanyaspor'da Steven Coulker, Joel Obi, Ozan Tufan, Cenk Ahmet Alkılıç, Mbilla Etame ve kadro dışı olan Glynor Plet'in sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor.
Turuncu-yeşilliler bu sezon devre arasında 2 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı İngiliz stoper Steven Caulker, uzun süren sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor maçı dışında forma giyemeyen Joel Obi ve 2017 yılında kadroya dahil olan Cenk Ahmet Alkılıç ile sözleşme uzatabilir. Uzun süren sakatlığı nedeniyle bu sezon forma giyemeyen Mbilla ve kadro dışı kalan Plet ile kesin olarak yollar ayrılıyor.
- 21.05.2019
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Fransa Milli Takımı'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı
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Yorum
arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
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