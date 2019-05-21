Alanyaspor’da 6 futbolcunun sözleşmesi bitiyor! Ozan Tufan...
21 Mayıs 2019, Salı
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’da 6 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Alanyaspor’da 6 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

'de son haftaya 43 puanla giren Aytemiz 'da 6 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bu isimlerden biri de devre arası döneminde 'den kiralanan .

Aytemiz 'da Steven Coulker, Joel Obi, , Cenk Ahmet Alkılıç, Mbilla Etame ve kadro dışı olan Glynor Plet'in sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor.

Turuncu-yeşilliler bu sezon devre arasında 2 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı İngiliz stoper Steven Caulker, uzun süren sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor maçı dışında forma giyemeyen Joel Obi ve 2017 yılında kadroya dahil olan Cenk Ahmet Alkılıç ile sözleşme uzatabilir. Uzun süren sakatlığı nedeniyle bu sezon forma giyemeyen Mbilla ve kadro dışı kalan Plet ile kesin olarak yollar ayrılıyor.

  1. 21.05.2019
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