Alanya’da kardeş payı
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Alanya’da kardeş payı

Alanya’da kardeş payı

Cisse ile öne geçen , ’nin Vedat Muriqi ile attığı penaltıya Sural paylaşımı engel olamayınca taraflar 1’er puanla yetindi.

evinde oynadığı sezonun san maçında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, Cisse'nin golüyle maçın ilk yarısını 1-0 önde kapadı. 12'de Baiano'nun ortasında, ön direkte Villafanez topu kafayla çevirdi. Penaltı noktası üzerindeki Cisse'ye çarpan top, kaleci Gökhan'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-0. Rizespor'un 20. dakikada Muriç'in attığı gol VAR'ın uyarısıyla ofsayta takıldı. 63'te Umar Aminu, kaleci Ufuk tarafından indirildi. Penaltıda topun başına gelen Muriqi, skoru eşitledi: 1-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar 1'er puanla yetindi. 43 puanlı Alanyasapor, ligi önümüzdeki hafta deplasmanında yapacağı maçla kapayacak.
  1. 20.5.2019
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