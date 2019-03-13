Alanyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Futbolcular bir günlük iznin ardından Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalıştı.
Koşuyla başlayan antrenman, istasyon ve dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı. Futbolcular Villafanez, Obi, Djalma Campos ve Junior Fernandes takımdan ayrı idman yaptı.
Öte yandan, takımı ziyaret eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçı için futbolculara başarı diledi.
- 13.03.2019
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cascan Karius kendine bakmayanlar takımından.Ama parası ödenmemişse buda yönetimin suçu.Bu kaçıncı.Men mi olmak istiyorlar.Çözsünler artık.
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Selattin Gelirler sponsor yayıncı tüm kazanımlar nerede kimlerin boyu uzadı Şenol konuşursam başka yerde dolaşırlar dedi yukardan birileri el atmalı
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yasar Uğurcan kadar yetenekli, hak ediyor.
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