Alanyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
13 Mart 2019, Çarşamba
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'da maçı hazırlıkları

Alanyaspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

Aytemiz , 'in 26. haftasında deplasmanda 'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Futbolcular bir günlük iznin ardından Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde çalıştı.

Koşuyla başlayan antrenman, istasyon ve dar alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı. Futbolcular Villafanez, Obi, ve Junior Fernandes takımdan ayrı idman yaptı.

Öte yandan, takımı ziyaret eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, deplasmanda oynanacak maçı için futbolculara başarı diledi.

  1. 13.03.2019
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