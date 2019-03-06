Alanyaspor BB Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.
Antrenmanda sakatlığı bulunan Junior Fernandes ve Welinton antrenmana katılmadı. Fabrice N'Sakala ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Alanyaspor çalışmalarını yarın saat 13.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 06.03.2019
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Yorum
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Yorum
arslan sayın avcı hocam yurt dışına gitme fb yi çalıştır fb nin hocası ol şampiyon yap.
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Toplam 2
Yorum
paşa kupadan elendik,ligde saçmasapan puanlar kaybettik,okadar adam sakat,çok geç kalınmış bir karar niçin bukadar beklendi çok saçma
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