Alanyaspor’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamam
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Kasımpaşa’yı sahasında ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yı sahasında ağırlayacak olan Aytemiz Alanyaspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.
Hafta sonunda Kasımpaşa'yı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda konuk edecek olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen idmanda turuncu yeşilliler, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gözetiminde çalıştı. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. İdmanın son bölümü ise çift kale maçla tamamlandı.
- 22.02.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Alanyaspor’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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