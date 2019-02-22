Alanyaspor’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamam – Fotomaç – 22 Şubat 2019
22 Şubat 2019, Cuma
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’da maçı hazırlıkları tamam

Alanyaspor’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları tamam

’in 23. haftasında ’yı sahasında ağırlayacak olan Aytemiz , bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.

'in 23. haftasında 'yı sahasında ağırlayacak olan Aytemiz , bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.


Hafta sonunda Kasımpaşa'yı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda konuk edecek olan Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen idmanda turuncu yeşilliler, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın gözetiminde çalıştı. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. İdmanın son bölümü ise çift kale maçla tamamlandı.

  1. 22.02.2019
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