Sihirbaz Sergen Yalçın

Süper Lig'de 28 puanla 10. basamakta yer alan Aytemiz Alanyaspor, Sergen Yalçın ile başarılı bir grafik çiziyor. Yalçın, Aytemiz Alanyaspor'a göreve başladıktan sonra takımının başında 9 lig maçına çıktı. 9 maçta; 4 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Sergen Yalçın'ın ekibi iki kez kaybetti. Turuncu-yeşilliler, bu 9 karşılaşmada rakip filelere 15 gol gönderirken; kalesinde ise 7 gol gördü.



TRABZON'A COŞUYOR

Alanyaspor, Trabzonspor maçlarında bir başka oynuyor. 2016-2017'den bu yana Süper Lig'de mücadele eden Akdeniz ekibi, Fırtına ile yaptığı 7 maçın sadece 1'ini kaybetti. Alanyaspor 5 maçtan galibiyetle ayrılırken, 1 müsabaka ise berabere bitti.



DEĞERLİ 3 PUAN

Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, değerli bir üç puan aldıklarını söyledi. Yalçın, "Trabzon gerçekten çok zor bir deplasman. Şartlar ne olursa olsun burası her zaman zordur. Çok güzel bir stat yapmışlar. Özellikle ikinci yarıda iyi mücadele ederek doğru oynadık" dedi.