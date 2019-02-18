Sihirbaz Sergen Yalçın – Fotomaç – 18 Şubat 2019
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Sihirbaz

Sihirbaz Sergen Yalçın

'de 28 puanla 10. basamakta yer alan Aytemiz , ile başarılı bir grafik çiziyor.

'de 28 puanla 10. basamakta yer alan Aytemiz , ile başarılı bir grafik çiziyor. Yalçın, Aytemiz Alanyaspor'a göreve başladıktan sonra takımının başında 9 lig maçına çıktı. 9 maçta; 4 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Sergen Yalçın'ın ekibi iki kez kaybetti. Turuncu-yeşilliler, bu 9 karşılaşmada rakip filelere 15 gol gönderirken; kalesinde ise 7 gol gördü.

TRABZON'A COŞUYOR
Alanyaspor, maçlarında bir başka oynuyor. 2016-2017'den bu yana Süper Lig'de mücadele eden ekibi, Fırtına ile yaptığı 7 maçın sadece 1'ini kaybetti. Alanyaspor 5 maçtan galibiyetle ayrılırken, 1 müsabaka ise berabere bitti.

DEĞERLİ 3 PUAN
Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, değerli bir üç puan aldıklarını söyledi. Yalçın, " gerçekten çok zor bir deplasman. Şartlar ne olursa olsun burası her zaman zordur. Çok güzel bir stat yapmışlar. Özellikle ikinci yarıda iyi mücadele ederek doğru oynadık" dedi.

  1. 18.2.2019
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