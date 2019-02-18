Sihirbaz Sergen Yalçın
Süper Lig'de 28 puanla 10. basamakta yer alan Aytemiz Alanyaspor, Sergen Yalçın ile başarılı bir grafik çiziyor.
Süper Lig'de 28 puanla 10. basamakta yer alan Aytemiz Alanyaspor, Sergen Yalçın ile başarılı bir grafik çiziyor. Yalçın, Aytemiz Alanyaspor'a göreve başladıktan sonra takımının başında 9 lig maçına çıktı. 9 maçta; 4 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Sergen Yalçın'ın ekibi iki kez kaybetti. Turuncu-yeşilliler, bu 9 karşılaşmada rakip filelere 15 gol gönderirken; kalesinde ise 7 gol gördü.
TRABZON'A COŞUYOR
Alanyaspor, Trabzonspor maçlarında bir başka oynuyor. 2016-2017'den bu yana Süper Lig'de mücadele eden Akdeniz ekibi, Fırtına ile yaptığı 7 maçın sadece 1'ini kaybetti. Alanyaspor 5 maçtan galibiyetle ayrılırken, 1 müsabaka ise berabere bitti.
DEĞERLİ 3 PUAN
Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, değerli bir üç puan aldıklarını söyledi. Yalçın, "Trabzon gerçekten çok zor bir deplasman. Şartlar ne olursa olsun burası her zaman zordur. Çok güzel bir stat yapmışlar. Özellikle ikinci yarıda iyi mücadele ederek doğru oynadık" dedi.
- 18.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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