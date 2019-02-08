Ozan’a futbolcu terapisi

Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe maçı öncesinde Ozan Tufan'la ilgili çarpıcı konuştu. F.Bahçe'den kiralanan 23 yaşındaki milli futbolcunun hazır olmadığını belirten Yalçın, "13 aydan beri maç oynamamış, çok dışarıda kalmış. Onu tekrar bu oyuna adapte etmeye çalışıyoruz. Ozan'ı futbolcu olduğuna biraz da ikna etmeye çalışıyoruz" dedi. 'Kurtarıcı' olarak görülen genç çalıştırıcı, bu konuyla ilgili olarak ise, "Çok sıkıntılı bir süreçte görev alıyoruz. Çok tecrübeli olduk bu süreçlerde görev almaktan" yorumunu yaptı.