Ozan’a futbolcu terapisi
Alanya’da Sergen Yalçın, Ozan’ı futbolcu olduğuna iknaya çalıştıklarını söyledi.
Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe maçı öncesinde Ozan Tufan'la ilgili çarpıcı konuştu. F.Bahçe'den kiralanan 23 yaşındaki milli futbolcunun hazır olmadığını belirten Yalçın, "13 aydan beri maç oynamamış, çok dışarıda kalmış. Onu tekrar bu oyuna adapte etmeye çalışıyoruz. Ozan'ı futbolcu olduğuna biraz da ikna etmeye çalışıyoruz" dedi. 'Kurtarıcı' olarak görülen genç çalıştırıcı, bu konuyla ilgili olarak ise, "Çok sıkıntılı bir süreçte görev alıyoruz. Çok tecrübeli olduk bu süreçlerde görev almaktan" yorumunu yaptı.
- 8.2.2019
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Uslu'dan bombardıman
Toplam 5
Yorum
R... Bazı takımlar VAR a rağmen hala haram yiyebiliyorlar.. O yüzden Fenerbahçeye sallamayın... :)
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Feghouli olmasa
Toplam 1
Yorum
Rıza Yiğit Sayın tuzemen. İki sıfır olmasa galata sarayın işi zordu demiş siniz yazinizda hatayı eleyeme yecekse zaten şampiyon olmasın
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Domagoj Arabistan teklifini reddetti
Toplam 1
Yorum
karakartal karakartalBunu gündem yapıp haberleştirmeniz abe dünya kupasında final oynamış oyuncunun arabistanda ne işi var
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