Ozan’a futbolcu terapisi – Fotomaç – 08 Şubat 2019
08 Şubat 2019, Cuma
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Ozan’a futbolcu terapisi

Ozan’a futbolcu terapisi

Alanya’da , Ozan’ı futbolcu olduğuna iknaya çalıştıklarını söyledi.

Alanyaspor , maçı öncesinde 'la ilgili çarpıcı konuştu. F.Bahçe'den kiralanan 23 yaşındaki milli futbolcunun hazır olmadığını belirten Yalçın, "13 aydan beri maç oynamamış, çok dışarıda kalmış. Onu tekrar bu oyuna adapte etmeye çalışıyoruz. Ozan'ı futbolcu olduğuna biraz da ikna etmeye çalışıyoruz" dedi. 'Kurtarıcı' olarak görülen genç çalıştırıcı, bu konuyla ilgili olarak ise, "Çok sıkıntılı bir süreçte görev alıyoruz. Çok tecrübeli olduk bu süreçlerde görev almaktan" yorumunu yaptı.

  1. 8.2.2019
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