Aytemiz Alanyaspor'da Göztepe hazırlıkları
Aytemiz Alanyaspor pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor kulüp tesislerinde hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde gerçekleşen çalışmaya futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kuvvet çalışması yapan turuncu- yeşilli oyuncular, antrenmanı esneme hareketleriyle tamamladı.
Antrenmanda Sackey ve Obi takımdan ayrı çalışma yaptı. Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
- 6.2.2019 16:09
- Güncelleme: 6.2.2019 16:49
-
Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
-
Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
-
Hakem faciası
Toplam 8
Yorum
Alico Zeki uzundurukan da okusun
Aytemiz Alanyaspor'da Göztepe hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.