Aytemiz Alanyaspor'da Göztepe hazırlıkları
06 Şubat 2019, Çarşamba
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'da hazırlıkları

Aytemiz Alanyaspor'da Göztepe hazırlıkları

pazar günü deplasmanda karşılaşacağı maçı hazırlıklarını sürdürdü.

'in 21'inci haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan kulüp tesislerinde hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör gözetiminde gerçekleşen çalışmaya futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kuvvet çalışması yapan turuncu- yeşilli oyuncular, antrenmanı esneme hareketleriyle tamamladı.

Antrenmanda Sackey ve Obi takımdan ayrı çalışma yaptı. Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

  1. 6.2.2019 16:09
  2. Güncelleme: 6.2.2019 16:49
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