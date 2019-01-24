Hedef yola devam etmek
Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bugün kupadaki Kasımpaşa maçıyla ilgili, "Netice ne olur bilemeyiz ama kupa bizim için önemli ve kupada yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.
Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bugün kupadaki Kasımpaşa maçıyla ilgili, "Netice ne olur bilemeyiz ama kupa bizim için önemli ve kupada yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi. Alanya'da oynanan ilk maçta Tzavellas ile tartıştıktan sonra tüküren Mbaye Diagne hakkında da konuşan Çavuşoğlu, yakışmayan bir hareket olduğunu belirtti.
DIAGNE DIŞINDA EKSİK YOK
Ziraat Türkiye Kupası'nda 0-0'ın rövanşında Alanya'yı konuk edecek Kasımpaşa'da yıldız golcü Mbaye Diagne dışında eksik bulunmuyor. Kupadaki ilk maçta Tzavellas'a tüküren Diagne, 4 maç ceza almıştı. Senegalli bu sezon Süper Lig'de 20 gol atmasına rağmen kupada fileleri hiç sarsamadı.
- 24.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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