Hedef yola devam etmek

Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bugün kupadaki Kasımpaşa maçıyla ilgili, "Netice ne olur bilemeyiz ama kupa bizim için önemli ve kupada yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi. Alanya'da oynanan ilk maçta Tzavellas ile tartıştıktan sonra tüküren Mbaye Diagne hakkında da konuşan Çavuşoğlu, yakışmayan bir hareket olduğunu belirtti.



DIAGNE DIŞINDA EKSİK YOK

Ziraat Türkiye Kupası'nda 0-0'ın rövanşında Alanya'yı konuk edecek Kasımpaşa'da yıldız golcü Mbaye Diagne dışında eksik bulunmuyor. Kupadaki ilk maçta Tzavellas'a tüküren Diagne, 4 maç ceza almıştı. Senegalli bu sezon Süper Lig'de 20 gol atmasına rağmen kupada fileleri hiç sarsamadı.