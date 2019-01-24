Hedef yola devam etmek – Fotomaç – 24 Ocak 2019
24 Ocak 2019, Perşembe
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Hedef yola devam etmek

Hedef yola devam etmek

Başkanı Hasan , bugün kupadaki maçıyla ilgili, "Netice ne olur bilemeyiz ama kupa bizim için önemli ve kupada yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Başkanı Hasan , bugün kupadaki maçıyla ilgili, "Netice ne olur bilemeyiz ama kupa bizim için önemli ve kupada yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi. Alanya'da oynanan ilk maçta Tzavellas ile tartıştıktan sonra tüküren hakkında da konuşan Çavuşoğlu, yakışmayan bir hareket olduğunu belirtti.

DIAGNE DIŞINDA EKSİK YOK
'nda 0-0'ın rövanşında Alanya'yı konuk edecek Kasımpaşa'da yıldız golcü Mbaye Diagne dışında eksik bulunmuyor. Kupadaki ilk maçta Tzavellas'a tüküren Diagne, 4 maç ceza almıştı. Senegalli bu sezon 'de 20 gol atmasına rağmen kupada fileleri hiç sarsamadı.

  1. 24.1.2019
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