Alanya'ya Senegalli ön libero
23 Ocak 2019, Çarşamba
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Alanya'ya Senegalli ön libero

Alanya'ya Senegalli ön libero

Aalanyaspor, transfere hız verdi. Akdeniz ekibi için Fransa’dan sürpriz bir iddia geldi.

Turuncu-yeşillilerin, St Etienne'de kontratı 2022'de bitecek, 21 yaşındaki Senegalli ön libero 'yi istediği öne sürüldü.

  1. 23.1.2019
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