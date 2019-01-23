Alanya'ya Senegalli ön libero
Aalanyaspor, transfere hız verdi. Akdeniz ekibi için Fransa’dan sürpriz bir iddia geldi.
Turuncu-yeşillilerin, St Etienne'de kontratı 2022'de bitecek, 21 yaşındaki Senegalli ön libero Diousse'yi istediği öne sürüldü.
- 23.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Alanya'ya Senegalli ön libero haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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